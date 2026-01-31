Municipalidad de Jesús María inicia importante proyecto en la Residencial San Felipe: vecinos se verán beneficiados

La Municipalidad de Jesús María ha dado a conocer una excelente noticia a todos los vecinos del distrito, quienes podrán ahora beneficiarse con la implementación de una estructura clave para la población más vulnerable, con la finalidad de generar un ambiente más inclusivo en la zona.

Por medio de las redes sociales de la entidad municipal, las autoridades comunicaron con mucha alegría que desde ahora los ciudadanos del área que rodea la Residencial San Felipe, tendrán la opción de movilizarse de una manera más cómoda y segura.

Se trata de la construcción de un nuevo ascensor en el lugar, el cual permitirá que más personas puedan trasladarse de un piso a otro con facilidad y sin problemas al tener sillas de ruedas o presentar algún impedimento para desplazarse en el edificio.

En el mensaje enviado por los representantes de la comuna a través de la página oficial en Facebook, se puede visualizar cómo fue la inauguración del ascensor el pasado viernes 30 de enero y además, se adjunta una leyenda que explica detalles de la obra.

"Pusimos en marcha el ascensor inclusivo de la Residencial San Felipe , para que adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas puedan acceder con seguridad, comodidad y dignidad.", indica la publicación compartida.