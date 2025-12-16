- Hoy:
Franco Navarro rompió su silencio y se refirió sobre el interés por Rodrigo Ureña: "Muy cerca de..."
Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, decidió salir y hablar sobre el posible fichaje de Rodrigo Ureña, quien no continuará en Universitario.
Tras la conferencia de prensa donde Pablo Guede fue presentado como flamante director técnico de Alianza Lima, Franco Navarro, director deportivo del club, fue consultado sobre el rumorado fichaje de Rodrigo Ureña. Recordemos que el mediocampista chileno no continuará en Universitario de Deportes la temporada entrante, y viene analizando dónde seguir con su carrera como futbolista profesional.
Los íntimos han comenzado con su mercado de fichajes y de momento han contratado a Jairo Vélez, exjugador merengue, y Luis Ramos. Ahora, los hinchas de La Victoria se encuentran exigiéndole más contrataciones a la administración con el firme objetivo de salir campeón de la Liga 1 2026 y hacer historia en la Copa Libertadores. Ante ello, desde hace semanas viene sonando la llegada del volante apodado como el 'Pitbull'.
En ese sentido, ahora Franco Navarro aclaró toda la situación y dejó en claro si Rodrigo Ureña llegará o no a Alianza Lima para la siguiente campaña. "Está muy cerca de Millonarios. No sé (sobre una oferta blanquiazul), lee todos los diarios", precisó el director deportivo de los íntimos a la consulta del periodista. De esta forma, el mediocampista chileno no arribará a Matute y todo apunta a que seguirá con su carrera en el club de Colombia.
¿Cuál será el próximo fichaje de Alianza Lima?
De momento, se sabe que en los próximos días Alianza Lima estaría anunciando a Cristian Carbajal, lateral izquierdo de 26 años que actualmente se encuentra jugando en Sport Boys. El contrato que planea hacer la institución deportiva de La Victoria sería por tres temporadas, es decir que planea contar con el defensor hasta finales del 2028 y pensando en una posible venta.
Asimismo, también está el día de Federico Girotti, delantero argentino que actualmente se encuentra jugando en Talleres de Córdoba y que en toda la campaña 2025 apenas convirtió 4 goles, haciéndole 2 precisamente a los blanquiazules en Copa Libertadores. Se sabe que la 'T' solo planea soltar a su artillero si los íntimos compran el 50% de su pase y se quedan con la otra mitad para una futura transferencia.
