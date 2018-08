Las Águilas amenazan con arrancarse del campeonato si es que la Federazao no aprueba su localía en Cutervo

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Las Águilas amenazan alzar vuelo y arrancarse del campeonato si es que la Federazao no les da el visto bueno para ejercer su localía en Cutervo. Los dires son recontra moscas y han armado el cuento en el momento preciso, pues el fin de semana enfrentan al equipo del final de la Javier Prado y tienen la esperanza de jugar en casa este partido. ¡Por la rexuxa! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El Depredador anda saltón porque el Mengao estaría buscando que le devuelva medio millón de verdecitos de un supuesto adelanto que le dieron para la compra de un inmueble. El pelotero anda cabezón, pues por el medio año que estuvo inactivo ya había perdido un palo y medio y eso afectó la alcancía que le cuida la tía Peta. ¡Asu!

El Chino decidió mandar al banco en los últimos partidos a Manzanilla, no porque el man haya estado lesionado. Dizquen las malas lenguas que no le hizo gracia enterarse que venía recibiendo constantes llamadas de la rica Vicky y había pasado a un segundo plano su interés por su actual equipo por eso en one lo borró. ¡Ajá!

Los políticos ya se enteraron que hay mucha guitarra en juego en los Panamericanos y andan bajándose a las cabezas que tienen que ver con el dinero que recibirán del Estado, aunque éste último al que lograron limpiar fue recontra sano al darle chamba a las amigas de su ñori y publicar fotos de los viajecitos. ¡Siseraco!

La Wawita le puso la pistola en la mitra al Brad Pitt del Congreso a quien a través de un tuit le mandó una indirecta casi exigiéndole matri ya mismo. El directivo al que le encanta escribir poemas se resiste a pasar a la fila de los casados, por eso anda meditando mañana, tarde y noche antes de dar una respuesta definitiva. ¡Tantantatannnn! BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!