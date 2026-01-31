Voz de Jorge Luna llega a Waze y sorprende a conductores: "Guarda, policía reportado. Gira en 'U', toda la vida"

El tráfico vehícular puede ser complicado a ciertas horas del día, por lo que aplicaciones con Google Maps o el Waze se han convertido en las mejores para conocer las principales rutas de salida o las vías que están libres para seguir con un tránsito fluido.

De estas dos aplicaciones, el Waze se ha vuelto una de las más populares, puesto que no solo te permite intercambiar experiencias con otros conductores, sino que ahora puedes personalizarlas con diferentes voces de algún personaje famoso que sea de tu agrado.

Aunque no lo creas, sí es posible personalizar la voz del asistente del Waze y todo parece indicar que un fanático del cómediante peruano Jorge Luna lo ha hecho y el resultado se ha vuelto viral en Instagram y TikTok.

El 'Waze Alaraco', como se ha bautizado en redes sociales, es una versión de Waze en la que se ha incluido la voz de Jorge Luna para dar instrucciones a los usuarios que utilicen dicho aplicativo de manejo.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y miles desean tenerlo en su propia App y escuchar la singular voz de Jorge Luna, el comediante que se ha vuelto muy quierido tras el rotundo éxito de Hablando Huevadas.

"¿Cómo descargo el Waze alaraco?", "No usaba Waze pero por esto si lo haría", "Gira en U toda la vida", "Lo quiero, lo necesito patrón", son algunos de los mensajes que ha recibido el video que compartió el propio Jorge Luna en su cuenta de Instagram, donde supera los 5 millones de seguidores.