Solucionario UNI del examen de admisión 2025-2: mira las respuesta de todas las pruebas

Miles de jóvenes llegaron de todos los rincones del país para rendir las pruebas del proceso de admisión 2025-2 de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hasta en cuatro fechas se realizaron los exámenes de admisión, por lo que tras conocerse los resultados oficiales de la lista de nuevos cachimbos, es importante revisar el solucionario.

Como muchos saben, el examen de admisión de la UNI es uno de los más complicados, incluso se diferencia por tener un sistema diferente al momento de realizar la evaluación. En este 2025, las fechas fueron las siguientes: Aptitud Vocacional, solo para Arquitectura, el sábado 9 de agosto; Aptitud Académica y Humanidades, miércoles 13 de agosto; Matemática, viernes 15 de agosto; y Física y Química; domingo 17 de agosto.

Solucionario UNI 2025-2: respuesta del examen de admisión

Diversos centros de estudios y academias preuniversitarias publicaron el solucionario del examen de admisión de la UNI por cada sección que se realizaron los días 13, 15 y 17 de agosto de 2025. Te dejamos el enlace de Lumbreras Editorial, Saco Oliveros y Trilce, para que puedas ver la resolución de las preguntas.

Accede al solucionario del examen de admisión 2025-2 de la UNI. | Imagen: Lumbreras Editores

Resultados examen de admisión UNI 2025-II: LINK

Para acceder a los resultados del examen de admisión UNI 2025-II, acede al sitio oficial: admision.uni.edu.pe, y selecciona la opción "Resultados Admisión 2025-2" para visualizar el listado de ingresantes, tu puntaje, o vacante asignada. ¡Te deseamos muchos éxitos!

Ingresa al portal oficial de admisión de la UNI: admision.uni.edu.pe

Selecciona la opción "Resultados Admisión 2025-2"

Elige la carrera a la que postulaste.

Busca tu nombre o número de postulante para verificar si obtuviste vacante y conocer tu puntaje.

Si aprobaste el proceso de admisión 2025, debes revisar el cronograma, puesto que del 19 al 22 de agosto se realizará la verificación de identidad de los ingresantes, entrega de constancias y procesamiento de renuncias o postergaciones. Luego, del 25 al 29 de agosto, la realización del examen médico obligatorio en el Centro Médico UNI.