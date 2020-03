Coronavirus [Noticias EN VIVO]: sigue las incidencias de cómo afecta al deporte mundial el COVID-19

Coronavirus EN VIVO llegó a Sudamérica y en el Perú ya son más de 100 personas infectadas. El pasado 30 de diciembre se conoció que en Wuhan (China) empezaba a registrarse una serie de personas con los mismos síntomas de esta enfermedad que lamentablemente cobró miles de vidas humanas.

Asimismo - tras dos meses - la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió declarar como pandemia al COVID-19. Además, casi todos los eventos deportivos se suspendieron hasta nuevo aviso.

A través del portal de Google Maps, podemos apreciar detalladamente sobre que países está infectado por la pandemia que aterra a todos los ciudadanos en el mundo.

12:56 p.m. Presidente Martín Vizcarra aseguró que se decreta la inmovilización obligatoria a partir de las 8:00 p.m hasta las 5:00 a.m. a raíz del aumento de casos por coronavirus en el Perú.

12:00 p.m. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha enviado una carta abierta a los socios del club para transmitir su solidaridad con aquellas familias que fueron afectadas por el coronavirus.

11:00 a.m. El coronavirus afectó al gran parte de la plantilla del Aláves. La institución española confirmó que son 15 los contagiados. ¡Increíble!

10:00 a.m. Los futbolistas de la selección alemana de fútbol han donado 2.5 millones de euros para ayudar a combatir el COVID-19.

1:00 p.m El presidente del Inter de Brasil, Marcelo Medeiro, presenta síntomas de COVID-19

10:00 am. El jugador de la Juventus Matuidi da positivo a prueba de coronavirus

17:00 p.m. El director técnico del Flamengo, Jorge Jesús, dio positivo en prueba de coronavirus.

14:00 p.m El jugador del Chelsea, Mason Mount, no acató cuarentena y su club plantea un castigo.

13:00 p.m. Martín Vizcarra anuncia que población vulnerable recibirá 380 soles durante los días de aislamiento.

12: 00 p.m. Claudio Pizarro envia un mensaje de conciencia en sus redes sociales y pide que respeten aislamiento.

11: 00 a.m. Sebastián Lópéz, arquero de Temuco, fue puesto en cuarentena por riesgo al coronavirus.

10: 00 a.m. Francisco García fallece a los 21 años tras complicarse su situación luego de contraer coronavirus. Desempeñaba como DT de menores en un tradicional equipo español.

07:44 a.m. Ministra de Salud confirma que ahora hay 86 casos confirmados por coronavirus.

20:00 p.m Martín Vizcarra anuncia estado de emergencia por 15 días al Perú

18:00 p.m. El presidente de Argentina, Alberto Fernandez, anunció que el fútbol de ese país se podría continuar jugando a puertas cerradas.

16:00 p.m. Dominique Blanc y Slavia Kokeza, presidentes de la Asociación Suiza de Fútbol y la Federación Serbia respectivamente, han sido contagiados por coronavirus.

14:16 p.m. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó la suspensión de competiciones a partir del lunes por el coronavirus.

A CBF decidiu suspender, a partir de 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. https://t.co/MOVT4VomPt pic.twitter.com/BSaBn7JCit