Con restricciones: salen a la venta entradas para el partido de la U de Chile que se canceló

¡Sorpresa! Cuando la gene menos se lo esperaba, las autoridades confirmaron que se jugará el partido de la U de Chile que había sido cancelado por motivos de seguridad. Incluso ahora se anunció la venta de entradas, pero tendrá ciertas medidas de seguridad que todos los hinchas que deseen acudir se encuentran obligados a cumplir.

Y es que Colo Colo enfrentará a la Universidad de Chile en la gran final de la Supercopa Chilena, misma que debió jugarse a inicios de año pero que por motivos de seguridad fue aplazándose cada vez más y ya no se sabía si se iba a disputar o no. Ahora el duelo se realizará el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15.00 horas de Chile, 13.00 de Perú, en el Estadio Santa Laura y con aforo de 9.950 espectadores.

Es decir, no se trata del duelo que muchos esperaban ante Independiente por los octavos de la Copa Sudamericana, donde el vencedor enfrentará a Alianza Lima en cuartos de final. Sobre ello todavía falta la resolución por parte de la Conmebol en donde se definirá qué sucederá con ambos clubes tras la polémica ocurrida en el Estadio Libertadores de América.

Colo Colo y la U de Chile se enfrentarán en la Supercopa de Chile.

Restricciones para las entradas de la Supercopa de Chile

Vale precisar que la venta de entradas inició este martes a las 10 de la mañana y tiene como prioridad a padres, personas cercanas e hinchas del fútbol formativo dela ANFP, además de cadetes y comandos técnicos de Fútbol Joven de U de Chile y Colo Colo. La venta para público en general solo se dará para aquellos que sean mayores de 55 años.

Finalmente, aquellos que quieran acudir al partido de la Supercopa deberán estar enrolados en el Registro Nacional del Hincha y no podrán ingresar con bolsos, carteras, mochilas, botellas o accesorios similares. Además, habrá control biométrico y por ello será obligatorio que todos lleven su cédula de identidad en físico, es decir que no vale foto.